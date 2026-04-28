Peter Schlickenrieder gibt sein Amt als Langlauf-Cheftrainer im Deutschen Skiverband (DSV) nach acht Jahren ab, bleibt aber Sportdirektor. Der 56-Jährige hatte die beiden Funktionen seit Mai 2025 parallel ausgeübt. Das Amt des Sportdirektors teilt sich Schlickenrieder mit Wencke Hölig. Wie der DSV weiter mitteilte, wird Michael Bonfert neuer Cheftrainer. Neuer Trainer der Männer ist Torstein Dagestad, für die Frauen ist Michael Bittner verantwortlich.