Umstrittenes Vorgehen: US-Regierung kündigt Einsatz gegen Migranten in Chicago an

Chicago - Mit der Ankündigung eines "Blitz-Einsatzes" der Einwanderungsbehörde ICE in Chicago eskaliert die republikanische US-Regierung den politischen Streit mit den Demokraten im Bundesstaat Illinois. Gegen den Widerstand der Stadtverwaltung und des Gouverneurs von Illinois verkündete das US-Heimatschutzministerium den Start der "Operation Midway Blitz". Demnach soll sich der Einsatz gegen "kriminelle illegale Ausländer" richten. Details dazu, wie der Einsatz genau aussehen soll, nannte das Ministerium nicht.