Umstrittenes Traditionsfest Spanische Stierhatz startet - Tradition oder Tier-Folter?

Und dann gibt es auch noch Lokalpatriotismus. Man wehrt sich gegen eine "Einmischung von außen", weil auch ausländische Tierschutzorganisationen wie die britische Peta eine Abschaffung der Stierhatzen und -kämpfe fordern. Es gehe um den Schutz der lokalen Kultur gegen ein globalisierte und moralisierende Vereinheitlichung, behaupten die Verteidiger der Stierkämpfe.

Das umstrittene Fest lässt die Kassen klingeln

Die Vizepräsidentin von Peta, Mimi Bekhechi, hält dagegen. "Tradition ist niemals eine Entschuldigung für Grausamkeit", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Traditionen könnten und sollten sich weiterentwickeln, und die spanischen Bürger unterstützten eine Abkehr von der archaischen Praxis des Stierkampfs. Tatsächlich sagen zwar Umfragen zufolge etwa 70 Prozent der Befragten, sie seien nicht für Stierkämpfe. Aber weniger als die Hälfte spricht sich auch für die Abschaffung aus.

Dass in Pamplona der Widerstand relativ klein ist, scheint verständlich: Das Fest, über das unter anderem der US-Schriftsteller Ernest Hemingway in seinem Roman "Fiesta" (1926) schrieb, lässt die Kassen ordentlich klingeln. Nach Angaben der Stadtverwaltung bescherten die Sanfermines Pamplona im vergangenen Jahr einen "finanziellen Gesamteffekt" von knapp 260 Millionen Euro.