Nachdem bekanntgeworden war, dass ein privater Investor das ungenutzte Gebäude in herausragender Lage in der Altstadt für ein "arabisch-islamisches Kulturkaufhaus" nutzen will, gab es wochenlang hitzige Diskussionen über das Projekt. Die Stadt hatte kritisiert, dass der Käufer nicht das Gespräch mit der Kommune gesucht habe.