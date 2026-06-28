Prognosen zum Ausgang des Bürgerentscheids wird es dem Wahlamt zufolge vorher nicht geben. Anders als bei Bundeswahlen führen keine Forschungsinstitute Wählerbefragungen durch. "Wir müssen uns daher beim Bürgerentscheid bis zum Ende der Auszählung am Sonntag gedulden", heißt es vom Wahlamt.