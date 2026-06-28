Nürnberg (dpa/lby) - Die Abstimmung über den Bürgerentscheid zum umstrittenen Ausbau des Frankenschnellwegs in Nürnberg läuft. Bis 18.00 Uhr haben die Abstimmungsräume geöffnet, bei denen die Wahlberechtigten ihre Stimme abgeben können.
Der Ausbau des Frankenschnellwegs sorgt seit Jahren für Zoff. Nun sind die Bürger gefragt. Wie sie sich entschieden haben, wird erst am Abend feststehen.
Nürnberg (dpa/lby) - Die Abstimmung über den Bürgerentscheid zum umstrittenen Ausbau des Frankenschnellwegs in Nürnberg läuft. Bis 18.00 Uhr haben die Abstimmungsräume geöffnet, bei denen die Wahlberechtigten ihre Stimme abgeben können.
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Viele Bürgerinnen und Bürger dürften jedoch bereits per Briefwahl entschieden haben. Die Unterlagen hatte die Stadt automatisch an alle rund 380.000 Wahlberechtigten verschickt.
Sobald die Abstimmungsräume schließen, werden die Stimmzettel ausgezählt - auch die der Briefwahl. Ein Ergebnis wird noch am Abend erwartet.
Prognosen zum Ausgang des Bürgerentscheids wird es dem Wahlamt zufolge vorher nicht geben. Anders als bei Bundeswahlen führen keine Forschungsinstitute Wählerbefragungen durch. "Wir müssen uns daher beim Bürgerentscheid bis zum Ende der Auszählung am Sonntag gedulden", heißt es vom Wahlamt.
Der Ausbau des stauanfälligen Frankenschnellwegs in Nürnberg sorgt seit vielen Jahren für Streit in der Stadt. Die Stadt möchte die Verkehrsachse kreuzungsfrei ausbauen. Kernstück ist ein 1,8 Kilometer langer Tunnel für den Durchgangsverkehr. Außerdem sind weitere Lärmschutzwände geplant und im Westen eine dritte Spur.
Die Gegner halten das Bauprojekt dagegen für zu teuer und für zu kurz gedacht. Aus ihrer Sicht wird es das Stauproblem nicht lösen, sondern noch mehr Verkehr - vor allem Lastwagen - auf die Strecke ziehen.