Umstrittenes Fest Warum die einen Halloween lieben und die anderen es hassen

Die Bruchkante zwischen Diesseits und Jenseits

Im Spätherbst, wenn die Ernte abgeschlossen und das Jahr somit eigentlich zu Ende war, setzten sich Menschen seit jeher mit dem Tod und mit den Toten auseinander. "Immer schon waren sie davon überzeugt, dass es Bruchkanten gibt zwischen dem Diesseits und dem Jenseits", erklärt Becker-Huberti. "Nämlich an den Stellen, an denen die eine Phase endet und eine neue beginnt. An solchen Nahtstellen werden Dinge sichtbar, die ansonsten mit unserer Welt nichts zu tun haben – die Toten, die Geister kommen hervor."

Halloween bietet die Möglichkeit, für einen Abend selbst zu dem zu werden, wovor man normalerweise Angst hat: Monster, Geister, das Böse, der Tod. "Das ist eine weltweit praktizierte Form, sich mit diesem Phänomen zu befassen", sagt Becker-Huberti. So wird in Mexiko am 1. und 2. November der "Día de los Muertos", der Tag der Toten, zelebriert. In Deutschland sind diese Tage als Allerheiligen und Allerseelen bekannt. "Halloween" bedeutet "All Hallows’ Eve", der Abend vor Allerheiligen.

Es gibt sogar noch einen weiteren Grund, der für Halloween spricht. Einer, der oft übersehen wird: Während andere Feste - besonders Weihnachten - mit Erwartungen überfrachtet sind, ist Halloween relaxt. Wenn's nett wird, schön, wenn nicht, auch kein Problem. Man muss nicht groß kochen, man braucht keine Geschenke, nur ein paar Süßigkeiten zum Verteilen. Und man muss sich nicht mit den lieben Verwandten rumärgern. Letzteres dürfte für manche der ungleich größere Horror sein.