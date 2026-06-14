Umstrittenes Event Käfigkampf vor dem Weißen Haus - Trump feiert 80. Geburtstag

Kritisch gesehen wird zudem, dass Trump Ende März in den Besitz von Aktien des UFC-Mutterkonzerns TKO im Wert von bis zu 50.000 Dollar gelangte. Das geht aus veröffentlichten Transaktionen des Präsidenten hervor. Gegnern des Events stößt auch übel auf, dass das Kampfsportspektakel auf Paramount+ übertragen wird. Ihr Vorwurf: Es werde dafür genutzt, dem Streaminganbieter neue Abos zu bescheren. Hinter Paramount steht die Familie des Software-Milliardärs Larry Ellison, der als Unterstützer Trumps bekannt ist.

Was für Proteste geplant sind

An den Protesten gegen das UFC-Spektakel beteiligt sich auch die Bewegung "No Kings" ("Keine Könige"), die sich in den USA mit der Organisation von Massendemonstrationen gegen Trumps Politik einen Namen machte. Millionen Menschen folgten ihrem Aufruf zu Protesten an Trumps Geburtstag vor genau einem Jahr.

Auch in diesem Jahr rufen die Organisatoren landesweit zu Veranstaltungen auf, die etwa zeitgleich zum Beginn des Kampfspektakels geplant sind - wenn auch nicht als klassische Straßendemonstrationen. Wer das Prügel-Event ablehnt, soll vielmehr bei sogenannten Watch Parties mitmachen und sich in privaten Wohnzimmern, Gemeinschaftszentren oder Geschäften ein Konzert in New York anschauen, "während der Präsident versucht, das Land mit seinem UFC-Käfigkampf-Spektakel abzulenken", wie es in einer Mitteilung heißt.

An dem Konzert wollen nach Angaben des Veranstalters "Committee for the First Amendment" Stars wie die Schauspielerinnen Jane Fonda, Bette Midler und Julia Roberts sowie die Musiker Rufus Wainwright und Patti Smith teilnehmen. Die Aktion soll den ersten Zusatzartikel zur US-Verfassung würdigen, der unter anderem Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und Versammlungsfreiheit garantiert - also Grundrechte, die Kritiker Trumps in diesen Zeiten durch autokratische Tendenzen gefährdet sehen.