Umstrittenes Energieprojekt BUND klagt gegen Atomproduktion für russische Reaktoren

Lingen/Hannover - Der Umweltverband BUND geht gerichtlich gegen die Herstellung von Brennelementen für Atomreaktoren russischer Bauart in Lingen im Emsland vor. Gegen die dafür geplante Erweiterung der Fabrik des französischen Konzerns Framatome sei am Donnerstag Klage beim Oberverwaltungsgericht (OVG) Lüneburg eingereicht worden, teilte der BUND am Freitag mit. Ein Gerichtssprecher bestätigte den Eingang. Die Klage richtet sich gegen das Land Niedersachsen, das die erweiterte Produktion genehmigt hatte.