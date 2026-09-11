Umstrittenes Energieprojekt BUND klagt gegen Atomproduktion für russische Reaktoren

Der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte Meyer, er habe sich in einem Brief beim Kanzleramt, beim Außenministerium und beim Innenministerium erkundigt, ob weiterhin keine Sicherheitsbedenken gegen die russische Atom-Kooperation sprächen. "Ich habe die Bundesbehörden nochmals gefragt, ob sich bei der Sicherheitsbewertung für das Vorhaben bei ANF durch die Drohnenvorfälle am Leipziger Flughafen aus Ihrer Sicht etwas geändert hat", sagte Meyer. Eine Antwort stehe noch aus. ANF hat laut dem Umweltministerium einen Antrag auf sofortigen Vollzug der Genehmigung gestellt. Noch dürften die Brennelemente aber nicht produziert werden, sagte Meyer der Zeitung weiter.