Umstrittener Name: US-Rennpferd muss wegen Hitler-Bezug umbenannt werden

Washington - Ein Rennpferd in den USA muss umbenannt werde, weil sein ursprünglicher Name "Austrian Painter" als Anspielung auf Adolf Hitler verstanden werden kann. Man habe eine formale Beschwerde wegen des Namens erhalten, teilte der US-Jockey Club auf der Plattform X mit. Eine Prüfung habe ergeben, dass der Name nach den Regeln unzulässig sei, weil er wahrscheinlich als anstößig verstanden werden könne. Das Pferd hatte am Montag auf der Rennbahn Horseshoe Indianapolis sein Debütrennen gewonnen.