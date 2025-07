Umstrittener Bürokratieabbau: Staatsregierung will Klimabericht abschaffen

München (dpa/lby) - Nur drei Jahre nach der Einführung will die Staatsregierung den jährlich erscheinenden bayerischen Klimabericht schon wieder abschaffen. Dies sieht das sogenannte vierte Modernisierungsgesetz vor, welches sich derzeit in der Verbandsanhörung befindet. "Viele staatliche Stellen und Institutionen sind mit regelmäßig zu erstattenden gesetzlichen Pflicht- und Evaluationsberichten belastet. Deren Erstellung bindet in hohem Maße Arbeitskraft und geht mit einem großen bürokratischen Aufwand einher", heißt es im Gesetzentwurf, der der Deutschen Presse-Agentur in München vorliegt. Auch der Bayerische Rundfunk hatte darüber berichtet.