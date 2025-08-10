Umstrittener Bürokratieabbau Gutachten: Modernisierungsgesetz verstößt gegen EU-Recht

Kritik an Vorgaben für Skipisten, Seilbahnen und Schneekanonen

Konkret bezweifelt das Gutachten, das der SPD-Landtagsabgeordnete Florian von Brunn in Auftrag gegeben hat, die durch das Gesetz gelockerten Vorgaben für besagte Umweltverträglichkeitsprüfungen bei Schneekanonen, Skipisten und Seilbahnen in den Alpen. Bei allen drei Sachverhalten sei, anders als im Gesetzgebungsverfahren behauptet, "tatsächlich mit erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt und auch auf das Klima zu rechnen", heißt es im Gutachten. Dabei sei es nicht relevant, wie groß ein Skigebiet sei, wo der Kunstschnee zum Einsatz komme oder wie lang eine Seilbahn sei.