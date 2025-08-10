Umstrittener Bürokratieabbau Gutachten: Modernisierungsgesetz verstößt gegen EU-Recht

München/Leipzig (dpa/lby) - Teile des seit Anfang August in Bayern geltenden dritten Modernisierungsgesetzes verstoßen laut einem aktuellen Gutachten "mit hoher Wahrscheinlichkeit" gegen EU-Recht. Die Begrenzungen derPflicht für Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP) durch das Gesetz in Bayern verstoße "zumindest teilweise gegen die EU-rechtlichen Vorgaben der UVP-Richtlinie", heißt es in dem zehnseitigen Gutachten von Staatsrechtler Kurt Faßbender von der Universität Leipzig, welches der Deutschen Presse-Agentur in München vorliegt.