Umstrittener Besuch Pahlavi für harten Kurs gegen Iran - Attacke mit Flüssigkeit

Polizei und Armee zum Überlaufen aufgerufen

Monarchistische Gruppen sehen Pahlavi als Anführer der Opposition. Wie viel Rückhalt er im Land tatsächlich hat, ist unklar. Mit Beginn der Massenproteste im Iran im Januar hatte er einen Machtwechsel gefordert und Polizei und Armee zum Überlaufen aufgerufen. Die Proteste damals wurden dann aber in nur zwei Nächten brutal niedergeschlagen, Tausende wurden getötet. Es waren die massivsten Proteste in der Geschichte der Islamischen Republik.

Teile der iranischen Gesellschaft sehen Pahlavi auch kritisch, weil sein Vater mit harter Hand regierte: Die Opposition wurde unterdrückt, Kritiker landeten im Gefängnis und ein berüchtigter Geheimdienst ging brutal gegen Gegner vor. Gleichzeitig haben andere Iraner auch positive Erinnerungen, denn der Schah entwickelte das Land mit großen Reformprojekten und einer engen Anbindung an den Westen.

1967 Proteste gegen Schah-Besuch

Auch in Deutschland ist die Geschichte der Pahlavi-Dynastie eng mit politischem Protest verknüpft. Beim Staatsbesuch von Schah Mohammad Reza Pahlavi in West-Berlin im Jahr 1967 kam es zu heftigen Demonstrationen. Der Student Benno Ohnesorg wurde am Rande von einem Zivilpolizisten erschossen – ein Ereignis, das bundesweit Empörung auslöste und als Zäsur für die westdeutsche Studentenbewegung gilt.

Bundestagsvizepräsident Omid Nouripour (Grüne), selbst im Iran geboren, sagt nun über Pahlavi, dieser sei eine politische Stimme, auf der sehr viel Hoffnung ruhe, es gebe aber auch andere.