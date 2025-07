Nawalnys Witwe fordert Absage - Protestaufrufe in Italien

Mit einem deutlichen Appell für eine Absage des Auftritts reagierte die Witwe des in Haft gestorbenen russischen Oppositionsführers Alexej Nawalny. Julia Nawalnaja nannte Gergijew in einem Gastbeitrag für die italienische Tageszeitung "La Repubblica" "einen Förderer von Putins krimineller Politik, seinen Komplizen". Der Dirigent sei nicht nur ein enger Freund Putins, er unterstütze seit Jahren seine Politik. Sie rief zu Protesten auf gegen Gergijew in Italien.