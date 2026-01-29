Umstrittener AfD-Politiker: Wahrscheinlich Plädoyers im Halemba-Prozess

Würzburg (dpa/lby) - Im Strafprozess gegen den AfD-Landtagsabgeordneten Daniel Halemba und einen Mitangeklagten könnten heute (09.00 Uhr) die Plädoyers gehalten werden. Zuvor soll noch ein Vertreter der Jugendgerichtshilfe dem Amtsgericht Würzburg seinen Eindruck von dem angeklagten Politiker schildern. Der 24-jährige Halemba steht seit dem 7. Januar wegen Volksverhetzung, Geldwäsche, Nötigung, versuchter Nötigung und Sachbeschädigung vor Gericht. Bei einem Teil der ihm vorgeworfenen Taten soll er Heranwachsender gewesen sein, also jünger als 21 Jahre - daher ist die Jugendgerichtshilfe involviert.