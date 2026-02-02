Umstrittener AfD-Politiker: Urteil im Halemba-Prozess erwartet

Jugend- oder Erwachsenenstrafrecht?

Halemba steht seit dem 7. Januar vor Gericht. Bei einem Teil der ihm vorgeworfenen Taten war er Heranwachsender, also jünger als 21 Jahre. Das Amtsgericht muss daher nicht nur über Schuld und Unschuld entscheiden, sondern auch darüber, ob Jugend- oder Erwachsenenstrafrecht angewendet wird - oder beides, je nach möglicher Straftat.