Umstrittener AfD-Politiker: Nazi-Kram in Halembas Zimmer - Wem gehört der USB-Stick?

Würzburg (dpa/lby) - Eine Ermittlerin des polizeilichen Staatsschutzes hat vor dem Amtsgericht Würzburg von den Inhalten eines im Zimmer des AfD-Landtagsabgeordneten Daniel Halemba gefundenen USB-Sticks berichtet. Auf dem Datenträger sei eine der größten Sammlungen von einschlägigen Liedern und Reden aus der NS-Zeit und mit NS-Bezug entdeckt worden, die ihr je untergekommen sei. Der 24-jährige Halemba steht unter anderem wegen Volksverhetzung vor Gericht. Er bestreitet alle Vorwürfe. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt die Unschuldsvermutung.