Umstrittener AfD-Politiker: Nazi-Kram in Halembas Zimmer - Wem gehört der USB-Stick?

Mehrere Anklagepunkte

Halemba steht seit dem 7. Januar vor Gericht - auch wegen Geldwäsche, Nötigung, versuchter Nötigung und Sachbeschädigung. Bei einem Teil der vorgeworfenen Taten soll der 24-Jährige Heranwachsender gewesen sein.

Der AfD-Politiker war im Oktober 2023 als damals jüngster Abgeordneter in den bayerischen Landtag gewählt worden. Nach Angaben der Ermittlerin wurden auf Halembas Bestreben mehrere Dienstaufsichtsbeschwerden gegen sie geführt. Nur einer davon sei stattgegeben worden - sie habe den 24-Jährigen einmal zu einer Vernehmung geladen, als der Landtag tagen sollte.

Die Polizistin hatte nach eigenen Worten den Eindruck, mit den Dienstaufsichtsbeschwerden sollte Einfluss auf ihre Arbeit als Ermittlerin genommen werden. Als Briefkopf sei der bayerische Landtag verwendet worden.