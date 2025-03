Ein "besonderer Umfang" der Sache ergebe sich "weder aufgrund einer etwaigen Vielzahl von Verfahrensbeteiligten noch aus einer Vielzahl an Taten", teilte die Gerichtssprecherin mit. Zwar sei bei einer Zulassung der Anklage mit einem längeren und umfangreicheren Prozess zu rechnen als er an einem Jugendschöffengericht am Amtsgericht üblich sei. Das allein reiche aber nicht aus, um einen im rechtlichen Sinn besonderen Umfang anzunehmen.