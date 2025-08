Umstrittene Verordnung Entwaldungsregeln: Rainer fordert "Null-Risiko-Variante"

Ruhpolding - Bei der umstrittenen EU-Entwaldungsverordnung fordert Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer für Deutschland eine Einstufung als "Null-Risiko-Variante" ohne jegliche Gefahren für den Baumbestand. "Wir haben kein Risiko der Entwaldung, weil unser deutsches Jagdgesetz dagegen spricht", sagte der CSU-Politiker am Rande eines Termins in Ruhpolding in den Chiemgauer Alpen. Er stimme sich diesbezüglich eng "mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Europäischen Parlament" und mit den zuständigen EU-Kommissaren ab, um hier zu einer neuen Lösung zu kommen.