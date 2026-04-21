Sevilla - Der spanische Star-Torero Morante de la Puebla ist bei einem Stierkampf in der Arena La Maestranza in Sevilla schwer verletzt worden. Spanischen Medienberichten zufolge erlitt der 46-Jährige dabei eine tiefe Wunde im Bereich des Afters und Darms, als der über 500 Kilogramm schwere Stier Clandestino ihn mit einem der langen spitzen Hörner von hinten aufspießte. Er sei anschließend zwei Stunden lang operiert worden, berichtete die Zeitung "El País" unter Berufung auf den zuständigen Arzt.