Habouba: Social-Media-Star in Dubai

Hier ist das Weibchen Habouba der Star – mittlerweile auch in sozialen Netzwerken. Merdes war vor Ort und spricht von "einem unerträglichen Schicksal". Ständig müsse sie für Fotos posieren, werde angefasst, müsse Händchen halten. Belohnt werde sie mit billigen Tütensuppen. "Könnte diese übergewichtige Affendame je wieder lernen, auf Bäume zu klettern und Nahrung zu finden?", fragt sich der Tierschützer.

Die faszinierenden "Waldmenschen" sind vom Aussterben bedroht und leben in der Wildnis nur noch auf den Inseln Borneo und Sumatra. Jeden Tag verlieren sie ein Stück mehr ihres Dschungelreichs. Gerodet wird vor allem für Palmöl, aber auch illegaler Schmuggel setzt der Population schwer zu.

Die meisten Orang-Utans in den Shows und Parks – oder ihre Mütter und Väter – seien gewaltsam ihrer Heimat entrissen worden, teilte BOS zuletzt mit. Sie sind Opfer des Wildtierhandels, ein organisiertes Verbrechen, das laut Interpol jährlich bis zu umgerechnet 17 Milliarden Euro einbringt. Damit gehört es zu den lukrativsten Verbrechen überhaupt.

Freiheit lernen in der "Waldschule"

"Das Leid der Menschenaffen in solchen Touristenattraktionen und privaten Zoos kann nur gestoppt werden, wenn sich damit kein Geld mehr verdienen lässt", ist Merdes überzeugt. Nur mit großem Einsatz und viel Glück könne es gelingen, Orang-Utans zu befreien und in ihre Heimat Borneo zurückzubringen. BOS betreibt dort "Waldschulen", in denen aus Gefangenschaft gerettete Orang-Utans auf ein Leben in Freiheit vorbereitet werden. Denn viele kennen den Dschungel gar nicht.

So wie Kapuan. Sie war 2004 nach massivem Druck von Tierschützern gemeinsam mit Dutzenden weiteren Orang-Utans in Safari World konfisziert worden. 47 Tiere wurden zwei Jahre später in ihre Heimat Borneo geflogen. Kapuan musste in der BOS-Waldschule alles neu lernen – sie kannte ja nur das Dasein als Attraktion in Thailand, mit Gewalt gefügig gemacht und verhöhnt.

Aber es gibt auch noch gute Nachrichten: Im November konnte die Orang-Utan-Frau im Alter von 26 Jahren endlich ausgewildert werden und lebt nun selbstbestimmt im Regenwald. Nach fast 20 Jahren Rehabilitation. Eine Zahl, die nachdenklich stimmen sollte.