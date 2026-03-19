Umstrittene Reform: Landtag gibt grünes Licht für leichtere Jagd auf Wölfe

Kritik an neuen Regeln für Jagd auf Rehe

Zudem definiert das Gesetz neue Regeln für die Abschussplanung der Behörden in Bayern. Diese gibt vor, wie viel Rehwild geschossen werden muss, um Wälder vor Wildverbiss zu schützen. Hierbei sollen Jäger und Grundbesitzer vor Ort mehr Raum für eigene Entscheidungen bekommen, behördliche Eingriffe sollen reduziert werden. Die Abschussplanung soll aber als Grundlage bestehen bleiben, niemand werde verpflichtet, die neu geschaffenen Freiräume zu nutzen. Sollte sich abzeichnen, dass in einem Revier zu viel oder zu wenig Wild geschossen wird, sollen Behörden weiter eingreifen können.