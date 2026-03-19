Umstrittene Reform: Landtag gibt grünes Licht für leichtere Jagd auf Wölfe

München (dpa/lby) - Nach langem Streit zwischen CSU und Freien Wählern hat der Landtag grünes Licht für das neue Jagdgesetz in Bayern gegeben. Durch die Reform, die am Donnerstag letztlich mit den Stimmen der beiden Regierungsfraktionen beschlossen wurde, wird unter anderem der Wolf und mit ihm auch der Goldschakal ins Landesjagdrecht aufgenommen. Vor allem der eigentlich artenschutzrechtlich geschützte Wolf soll dadurch - zum Schutz von Weidetieren wie Schafen - künftig leichter abgeschossen werden dürfen.