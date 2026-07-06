Umstrittene Erdgassuche: Was die Trinkwassersuche am Ammersee mit Erdgas zu tun hat

Wunsch: Neue Konzession erst, wenn Trinkwassersuche geklärt ist

Aus Sicht der Kommunalpolitiker sollte deshalb die erteilte Genehmigung für die Gassuche im Gebiet "Lech Ost" erst verlängert werden, wenn "die Suche nach einem neuen Standort für einen Brunnen der Gemeinde Reichling und die tatsächliche Lage der Trinkwassereinzugsgebiete in den betroffenen Gemeinden und Zweckverbänden abgeschlossen ist", heißt es in dem Brief, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Solange die Wassereinzugsgebiete in der Gemeinde nicht festgelegt seien und die Brunnensuche laufe, "wäre es kontraproduktiv, in genau diesem Gebiet eine Aufsuchungserlaubnis für solche Bohrungen zu verlängern".