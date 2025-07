Umstrittene Energieförderung: Gasbohrung am Ammersee startet bald

Kranteile und Tanks wurden bereits angeliefert

Nachdem der Bohrplatz in den vergangenen Monaten gerodet und planiert worden war, wurden laut der Umweltschutzorganisation Greenpeace am Montagnachmittag Kranteile zur Aufstellung des Bohrturms angeliefert. In der vergangenen Wochen waren zudem Spezialtanks zur Lagerung von gefährlichen Flüssigkeiten geliefert worden.