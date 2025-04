Umstrittene Delikatesse Stopfleber aus dem Labor: Foie Gras ohne Tierquälerei

Der Forscher hat für das Verfahren ein Patent angemeldet. Glaubt er also, dass sich dieses Vorgehen etablieren wird? "Ich denke schon", antwortete er. Weniger für die kleinbäuerlichen Betriebe etwa in Frankreich, die das Produkt wohl weiter wie bisher herstellen. Doch für die Großproduktion biete sich die nun vorgestellte Methode an - insbesondere in den vielen Ländern, in denen die Stopfmast verboten sei. "Das ist nun eine Alternative", so Vilgis. "Ich bin mir sicher, dass Konsumenten keinen Unterschied feststellen werden."