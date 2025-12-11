Schenk: "Arbeitgeber wissen, dass gute Bezahlung wichtig ist"

Sie sehe die Arbeitgeber zunächst einmal als Partner, sagte die SPD-Politikerin mit Blick auf die Anhebung des Mindestlohns, von der in Thüringen nach Angaben des Statistischen Landesamtes rund jeder fünfte Arbeitnehmer betroffen sein wird. "Ich denke schon, dass die meisten Arbeitgeber auch wissen, dass es eigentlich ein positiver Effekt ist, wenn ihre Mitarbeitenden gut bezahlt sind. Aber sie müssen auch in die Lage versetzt werden, diese guten Löhne zahlen zu können." Dazu brauche es die entsprechenden Rahmenbedingungen.