Erfurt (dpa/th) - Nach den umstrittenen Äußerungen von Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) über die Arbeitgeber spricht sich Thüringens Arbeitsministerin und Bas' Parteikollegin Katharina Schenk für ein stärkeres Miteinander zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern aus. "Ich finde schon, dass man diesen Dualismus zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern nicht ganz so weit ausreizen sollte, indem man da immer so ein Freund-Feind-Schema bedient", so die Ministerin. Es sei wichtig zu verstehen, dass auch die Arbeitgeber Zwängen unterliegen würden.