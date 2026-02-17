Umstrittene Abstimmung Machtmittel Abgrenzung? Was Linke aus dem AfD-Votum folgern

Sie erinnert an einen Linke-Antrag zur Stromtrasse Suedlink, der im November beraten wurde. Auch damals habe eine Mehrheit mit der AfD gedroht, sagt sie. Linke-Abgeordnete hätten den Saal verlassen, damit es nicht dazu komme.

Nutzt die AfD die Abgrenzung strategisch?

Für die Linke gehört die Fundamentalabgrenzung zur AfD zu ihrer DNA. Als kurz vor der Bundestagswahl die Union unter ihrem damaligen Fraktionschef Friedrich Merz (CDU) im Bundestag mit Stimmen der AfD ein Migrationspaket verabschiedete, hielt die damalige Linke-Gruppenvorsitzende Heidi Reichinnek eine glühende Rede. Die Linke holte später ein überraschend gutes Ergebnis bei der Bundestagswahl.

"Sie haben die Mehrheit mit der AfD nicht in Kauf genommen. Das sind keine Zufallsmehrheiten. Sie haben diese Mehrheiten gesucht (...) Und das ist das verdammte Problem und Sie verstehen es bis jetzt noch nicht", hatte Reichinnek damals im Bundestag gerufen. Auch in diesem Fall gab es im Vorfeld eine breite öffentliche Debatte.

Der Linke-Abgeordnete Sascha Bilay sagt, der Unterschied sei, dass die CDU es in der Vergangenheit immer darauf angelegt habe, dass die AfD zustimme. "Wir haben nichts falsch gemacht an dem Tag." Die Mehrheit sei aufgrund der Abwesenheit von Brombeer-Abgeordneten zustande gekommen.

Doch was bedeutet das für die Zukunft? In der Linken gibt es Überlegungen, die AfD könnte ihre Position strategisch nutzen - etwa, indem sie Zustimmung vortäuscht, um damit Linke-Initiativen aus dem Feld zu nehmen. "Bedeutet das für uns, dass wir dann immer Anträge zurücknehmen? Ich persönlich würde sagen Nein, aber das haben wir als Fraktion noch nicht besprochen", sagt Maurer. Die nächste Linke-Fraktionssitzung ist am 25. Februar.