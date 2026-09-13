Wie ein Stabhochspringer balanciert Holger Hertzsch eine lange, gelbe, geheimnisvolle Stange mit seinen Händen. Hoch springen könnte man mit der zwar nicht – aber die Spannung prüfen. Nicht in der Steckdose, freilich. Dazu reicht ein entsprechender Schraubenzieher mit Prüffunktion. Aber wie kriegt man eigentlich raus, ob auf einer Hochspannungsleitung „Saft“ ist? Eine der vielen Fragen beim Tag der offenen Tür am Samstag im Umspannwerk Hildburghausen.