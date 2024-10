Insgesamt lagen die preisbereinigten Umsätze im Gastgewerbe im August um 4,2 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum. Im Bereich "Ausschank von Getränken" - also vor allem Kneipen und Ähnliches - fiel das Plus mit 14,8 Prozent am stärksten aus. In Hotels, Gasthöfen und Pensionen waren es 7,8 Prozent, auf Campingplätzen 6,4 Prozent. Restaurants, Cafés und Eisdielen konnten dagegen nur um 0,4 Prozent zulegen.