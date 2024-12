Sonneberg/Rudolstadt/Erfurt (dpa/th) - Die Spielzeughersteller in Thüringen ziehen ein gemischtes Fazit des bisherigen Weihnachtsgeschäfts. "Man merkt, dass die Kunden angesichts der aktuellen Umstände etwas zurückhaltender beim Kauf geworden sind", sagt etwa Ines Schroth, Betriebsleiterin bei der Ankerstein GmbH in Rudolstadt. So sei die reine Anzahl der Verkäufe zwar stabil geblieben, das Volumen der Umsätze sei aktuell aber etwas rückläufig.