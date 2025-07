Gleich am ersten Tag der zweitägigen Veranstaltung um die Titel der bayerischen U16-Leichtathletik-Meister holte sie sich die Goldmedaille auf ihrer Paradestrecke – den 300 Metern. Deutlich distanzierte sie mit über einer halben Sekunde Vorsprung mit ihrer Siegeszeit von 41,37 Sekunden ihre Hauptgegnerin, Elena Guggemoos (LAG Garmisch-Partenkirchen). Bei den Deutschen Schülermeisterschaften war Frick unglücklich kurz vor der Ziellinie gestürzt; in Ingolstadt passierte ihr so ein Missgeschick nicht. Überglücklich lief sie jubelnd über die Ziellinie.