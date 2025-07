So hat in Ummerstadt im Landkreis Hildburghausen ein betrunkener Autofahrer zwei abgestellte Pkw demoliert. Der 61-Jährige war laut Polizei am Dienstagabend in der Stadt unterwegs. Ein Zeuge beobachtete, wie der Mann mit seinem Wagen gegen ein geparktes Auto prallte. Nur 50 Meter weiter krachte das Auto an den nächsten abgestellten Wagen. Danach flüchtet er. Die Polizei konnte den 61-Jährigen wenig später stellen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 3,21 Promille. Nach der Blutprobe war er auch den Führerschein gleich los.