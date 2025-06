Sabine Unger unterbreitete unterdessen den Besuchern von Porzellan über ein Sofagestell bis zu Dia-Projektoren ein breites Angebot in ihrem Hof und erzählte dazu Geschichten. Wie die von der Malerin, die vor mehr als 100 Jahren in eben diesem Hof gesessen und die unweit davon stehende Birke gemalt habe. Auf dem Gemälde von 1904 ist aber auch ein See zu sehen, den es in natura nicht gibt. „Sie hat sich den See sicher wegen der Trockenheit dorthin gewünscht und ihn deshalb gemalt“, sagte Sabine Unger und lachte. „Der Flohmarkt macht mir viel Spaß.“