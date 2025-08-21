Dass die Sperrung der viel befahrenen Landesstraße kompliziert werden könnte, war schon in der Einwohner-Infoveranstaltung Ende Juni abzusehen. Innerörtliche Zuwegungen – gedacht für Versorgungs- und Lieferfahrzeuge sowie Rettungsdienste – versuchen von Beginn der Sperrung an auch Laster, Holz-Transporter und Sattelzüge zu nutzen. Dass das unzumutbar und gefährlich ist, weiß jeder, der die Neue Straße oder Uferstraße von ihrer Fahrbahnbreite her kennt, weil diese eben nur an wenigen Stellen Begegnungsverkehr von Pkws erlaubt. Die genannten Straßen waren wie deutlich verlautbart lediglich gedacht als innerörtliche Umleitung für Anlieger, oben genannte Dienste und für Fußgänger.