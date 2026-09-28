Seit Montagfrüh ist die Brücke in der Alten Henneberger Straße nur noch eingeschränkt nutzbar. Das Thüringer Landesamtes für Bau und Verkehr hat aufgrund des maroden Zustands deren Tonnage auf sechs Tonnen begrenzt. Deshalb können Kraftfahrer die Brücke nur noch einspurig in Richtung Stadt passieren. Am Montagvormittag wurde in der Fahrbahnmitte die zu nutzende Spur neu markiert. Außerdem regelt eine Baustellenampel den Verkehr in Abstimmung mit der Ampel an der Kreuzung Steinweg. Diese wurde ebenfalls am Montag von einer Fachfirma passend eingestellt.