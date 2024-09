Die Baustellenampel ist bereits seit Montag aufgestellt. Sie regelt den Verkehr am Ortsausgang Meiningen in Richtung Herpf, der nur halbseitig fahren kann. Auf dem Straßenabschnitt zwischen den beiden Orten werden derzeit die Reparaturarbeiten an der Landesstraße L 2621 vorbereitet. Während der Sperrung wird durch das Landesamt für Bau und Verkehr, Region Südwest, in einem ersten Bauabschnitt die Fahrbahn instandgesetzt. Deswegen rollt ab kommenden Montag auf der Straße nichts mehr – höchstens Baufahrzeuge. Die Strecke bleibt für den Autoverkehr zwei Wochen lang gesperrt.