Neuhof (dpa/lhe) - Autofahrer auf der Autobahn 66 müssen sich heute Abend auf einen Umweg einstellen: Im Tunnel beim osthessischen Neuhof bleibt die Fahrtrichtung Fulda ab 20.00 Uhr und bis 5.00 Uhr am Freitagmorgen gesperrt. Um trotzdem ans Ziel zu kommen, sollten Verkehrsteilnehmer am besten an der Anschlussstelle Neuhof-Süd abfahren, wie es von der Autobahn GmbH West hieß. Über die Landstraße via Kalbach, Büchenberg, Zillbach und Döllbach kommen sie auf die Bundesstraße 279 und dann über die Anschlussstelle Fulda-Süd zurück auf die A66.