Anfang des Monats blieben die Türen der Ilmenauer Stadtbibliothek für sechs Tage geschlossen – statt Buchberatungen vornehmen und Ausleihen verwalten hatte das Bibo-Team eine andere Mission: Umräumen. Seit einigen Tagen ist das Haus in der Bahnhofstraße wieder für Lesewürmer und Medienliebhaber geöffnet – und Gäste merken schon direkt nach dem Betreten: Hier hat sich einiges geändert!