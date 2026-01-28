Unmittelbar neben der B19-Kreuzung in Walldorf, dort wo die Straße nach Wallbach abzweigt, sollte ein Solarpark entstehen. Wie gesagt: sollte. Denn der Bauausschuss des Meininger Stadtrates hat in seiner jüngsten Sitzung anders entschieden. Er empfiehlt dem Stadtrat, den dort bestehenden Vorhabens- und Erschließungsplan „Sondergebiet für die Nutzung von Solarenergie“ zurückzunehmen. Das geplante Energieprojekt dürfte damit Geschichte sein. Denn an dessen Stelle soll künftig die geplante Ortsumgehung von Helba auf die bisherige Straße der Bundesstraße 19 treffen.