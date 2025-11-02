In der CDU hatte es kürzlich Diskussionen über den Umgang mit der AfD gegeben. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) war Forderungen einzelner Politiker aus seiner Partei nach einer Aufweichung der Brandmauer zur AfD entgegengetreten. Es gebe keine Zusammenarbeit mit einer Partei, die alles infrage stelle, was Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten stark gemacht habe – "jedenfalls nicht unter mir als dem Parteivorsitzenden der CDU Deutschlands", hatte er gesagt. Zugleich distanzierte er sich aber vom Begriff der Brandmauer.