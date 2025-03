Historisch gesehen sieht Seehofer die Union mitverantwortlich dafür, dass die Grünen 1983 erstmals in den Bundestag einzogen. Die Zustimmung für die Grünen in der Bevölkerung sei darin begründet gewesen, dass die etablierten Parteien das "große Thema" Umweltschutz nicht angepackt hätten. Menschen, die innerhalb der Union für die Umwelt eingetreten seien, seien damals ausgetreten, weil sie mit ihren Argumenten nicht gehört worden seien. Das seien halt so "historische Fehler". Die passierten. Seehofer riet der Union dazu, sich dem Thema "mit eigenen Lösungen, mit eigenen Vorstellungen" wieder anzunähern.