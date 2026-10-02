Umgang mit AfD: Grüne drängen auf Prüfung eines AfD-Verbotsverfahrens

Bis dahin gebe es aber auch andere Schritte. So könnte geprüft werden, ob Menschen im öffentlichen Dienst auf dem Boden der demokratischen Grundordnung stünden. Es stelle sich auch die Frage nach der Finanzierung von Stiftungen und Parteien, "die nachweislich daran arbeiten, die freiheitlich-demokratische Grundordnung komplett zu verändern". Vor allem aber müsse das "Herumstümpern" der Bundesregierung bei Reformen ein Ende finden, sagte Schubert. Es müssten die Probleme gelöst werden, die die Wähler dazu bewegten, die AfD zu wählen.