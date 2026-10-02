Umgang mit AfD: Grüne drängen auf Prüfung eines AfD-Verbotsverfahrens

Düsseldorf - Vorsitzende der Grünen-Fraktionen aus Bund und Ländern haben sich für die Prüfung eines AfD-Verbotsverfahrens ausgesprochen. Die Grünen hätten keinen Zweifel an der Gefährlichkeit, die von der AfD ausgehe, sagte die Bundestagsfraktionsvorsitzende Britta Haßelmann in Düsseldorf. Deshalb sei es notwendig, dass eines der drei Verfassungsorgane - Bundestag, Bundesrat oder die Bundesregierung - tätig werde. Die Grünen versuchten seit fast einem Jahr, im Bundestag eine solche Initiative auszulösen.