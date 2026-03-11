Aufgrund stetig steigender Zustellkosten wird der Landkreis das Amtsblatt ab April nicht mehr an alle Haushalte per Post zustellen lassen. Landrat Sven Gregor (Freie Wähler) hatte die Veränderungen jüngst im Kreistag vorgestellt. Das offizielle Mitteilungsblatt des Landkreises soll künftig digital zur Verfügung stehen. Außerdem kann es an 17 Auslagestellen in Gemeindeverwaltungen und verschiedenen Einrichtungen auch in gedruckter Form abgeholt werden.