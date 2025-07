Trotz Unterschieden zwischen Ost und West in der Bewertung der AfD ist eine gesamtdeutsche Mehrheit gegen ein Parteiverbot. Wie Renate Köcher, Chefin des Instituts für Demoskopie Allensbach, in einem Beitrag für die FAZ schreibt, sprechen sich 52 Prozent der Befragten gegen ein Verbot aus. Nur 27 Prozent sind dafür. Besonders in Ostdeutschland ist die Skepsis groß: Hier lehnen rund zwei Drittel der Befragten ein Verbot ab.