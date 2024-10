Vertrauen? In die Polizei ja, in die Parteien nein

Das Vertrauen in Institutionen fällt der Umfrage zufolge unterschiedlich aus - Tendenz: je politischer, desto kritischer: So haben 87 Prozent großes oder sehr großes Vertrauen in die Polizei, 72 Prozent in die Stadt- und Gemeindeverwaltungen, 69 Prozent in die Justiz. In den Landtag haben dagegen lediglich 60 Prozent großes oder sehr großes Vertrauen, in die Staatsregierung nur noch 50 Prozent. Und bei politischen Parteien sind es nur 34 Prozent.