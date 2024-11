München (dpa/lby) - Die CSU kann bei der Bundestagswahl einer neuen Umfrage zufolge mit einem satten Plus in Bayern rechnen: Im aktuellen "BR24-Bayerntrend" des Bayerischen Rundfunks kommen die Christsozialen unter Parteichef Markus Söder in der Sonntagsfrage auf 45 Prozent. Das ist ihr höchster Wert seit vielen Jahren. Bei der Bundestagswahl 2021 hatte die CSU nur 31,7 Prozent und damit ihr schlechtestes Ergebnis seit 1949 erreicht.