Thüringer entscheiden sich auf Jobsuche bei zwei Angeboten mit ähnlichem Tätigkeitsfeld doppelt so häufig für den Öffentlichen Dienst wie für die Privatwirtschaft. Das ist das Ergebnis der Berufe-Studie 2025, die der Versicherungskonzern HDI jetzt in Hannover vorgestellt hat. Demnach gaben 53 Prozent der befragten Thüringer an, sich bei gleichwertigen Angeboten für den öffentlichen Dienst zu entscheiden, nur 27 Prozent wählten die Privatwirtschaft. „Thüringen gehört somit zum einen zur Bundesländer-Mehrheit, bei der Berufstätige in einem solchen Fall den Staat als Arbeitgeber bevorzugen. Zum anderen ist Thüringen zusammen mit dem Saarland das Bundesland, in dem der Unterschied zwischen dem Streben nach dem Arbeiten im Öffentlichen Dienst und in der Privatwirtschaft am deutlichsten ist“, schreiben die Autoren der Studie.