Auch Münster-"Tatort" an der Spitze

In der Kategorie der beliebtesten Unterhaltungssendung gewann Rudi Carrells Show "Am laufenden Band" (1934 - 2006), die von 1974 bis 1979 lief. Der "Tatort"-Krimi aus Münster mit Jan Josef Liefers und Axel Prahl wurde in der Umfrage auf Platz 1 bei den Krimi-Fans gewählt.