Berlin - Eine deutliche Mehrheit der Deutschen wünscht sich wieder Olympische Sommerspiele in Deutschland. 72 Prozent würden es begrüßen, wenn nach Berlin (1936) und München (1972) zum dritten Mal das größte Sport-Event der Welt hierzulande stattfindet, wie eine repräsentative Forsa-Umfrage im Auftrag des "Stern" ergab. Nur 22 Prozent lehnen das Sportgroßereignis ab, sechs Prozent äußerten sich nicht. Die Unterstützung für Olympia sei laut "Stern" quer durch alle Altersgruppen und politische Lager hoch.