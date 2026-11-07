Wie ein Damoklesschwert schweben die Anschuldigungen über Manchester City. Über Jahre hinweg sollen gegen die Finanzregeln der englischen Premier League verstoßen und sich so ein großer Wettbewerbsvorteil erschlichen worden sein. Eine unabhängige Kommission hat den Premier-League-Verein in 114 von 115 Anklagepunkten für schuldig befunden. Wie die Strafe aussehen soll, da gehen die Meinungen auseinander. Auch bei den von uns befragten.