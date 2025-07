In der Umfrage ging es auch um die Einstellung zu Deutschland. Hier gaben 67 Prozent der Personen in Bayern an, eine enge Verbindung zur Bundesrepublik zu verspüren. Beim eigenen Wohnort waren es 70 Prozent. Mit 54 Prozent fällt dagegen die emotionale Bindung an Europa niedrig aus. Für die nach Angaben des Meinungsforschungsinstituts repräsentative Umfrage wurden vom 27. Juni bis zum 9. Juli 2.200 Menschen online befragt.